Woning beschoten in Tilburg

Een woning aan de Kinderdijkstraat in Tilburg is zaterdagnacht rond 00.35 beschoten. Agenten ter plaatse zagen dat de ruit van de woning verschillende inslagen had, maar die waren niet veroorzaakt door een vuurwapen. Waarmee er dan wel is geschoten, moet uit onderzoek blijken.

De politie ontving zaterdagnacht een melding dat er vermoedelijk was geschoten op een woning gelegen aan de Kinderdijkstraat. In het raam zouden zeker tien inslagen zijn te zien. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond.

Het onderzoeksteam bekijkt onder andere ook camerabeelden en houdt een buurtonderzoek. Daarnaast is het team op zoek naar mogelijke getuigen. Of het mogelijk om een ander soort wapen of zwaar vuurwerk gaat is onduidelijk.