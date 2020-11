Woning beschoten in Uden waar eerder inval was

Connect on Linked in

Aan de Wachtendonk in Uden is zaterdagnacht rond 01.00 een woning beschoten. Er ging een kogel door de ruit aan de voorkant en de andere kwam in de gang terecht. Er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek.

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat in het huis een stel woont dat veel ‘ongure types’ ontvangt. Ook woonde er eerst een andere man in het huis die in het voorjaar bij een inval werd opgepakt. Zijn vriendin kreeg daarna een nieuwe vriend die daar nu woont. Het zou al de derde keer dit jaar zijn dat er iets gebeurt bij de woning.

Sommige buurtbewoners hebben een scooter na de schietpartij zien wegrijden. De politie is op zoek naar getuigen.