In Vianen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zware explosie bij een woning geweest. Dat gebeurde rond 03.30 in het dorp Hoef en Haag. Er zijn geen gewonden gevallen. Aan de buitenkant van de rijtjeswoning is forse schade ontstaan. Over de oorzaak is volgens de politie nog niets te zeggen.

De explosie vond plaats aan de 2e Poortstraat.

Hoef en Haaf is een dorp in aanbouw aan de Lek dat hoort bij de gemeente Vijfheerenlanden.