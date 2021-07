Woning boven avondwinkel beschoten in Amsterdam-Noord

Print This Post

Aan de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord is zaterdagnacht een woning boven een avondwinkel beschoten. Er is niemand gewond geraakt. De recherche is op zoek naar getuigen.

Agenten werden rond 04.30 aangesproken door een bewoner die vertelde dat zijn woning net zou zijn beschoten. Ter plaatse constateerden agenten inderdaad kogelinslagen in zowel de voordeur als in het raam op de tweede verdieping. De bewoner was thuis toen de schietpartij plaatsvond. De politie heeft nog niemand opgepakt.

Het is de tweede keer deze week dat een woning in Amsterdam-Noord is beschoten. Woensdagnacht werd een woning aan de Kievitstraat met vijf kogels beschoten.

In januari werd door burgemeester Femke Halsema eetcafé Smaaqt in de Van der Pekstraat gesloten. Het besluit werd genomen vanwege een ‘ernstig gevaar voor de openbare orde’. Eerder werden twee andere horecazaken van deze uitbater in Amsterdam-Noord beschoten.