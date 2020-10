Woning drugsverdachte beschoten

Connect on Linked in

Vorige week woensdag is er geschoten op een woning in Amersfoort. Volgens de politie hoorden getuigen in de nacht van dinsdag op woensdag 30 september rond 04.22 harde knallen. Het bleek te gaan om een huis aan de Zoetegaarde in Amersfoort-Nieuwland.

De politie ontdekteĀ een kapotte ruit in het leegstaande huis. Uit verder onderzoek bleek dat er op het huis geschoten is met een vuurwapen. Ook worden er rondom het huis resten gevonden van zwaar vuurwerk.

Verschillende bronnen melden aan Crimesite dat de woning in verband te brengen is met een vrouw die hoofdverdachte is in een groot drugsonderzoek. De vrouw zit op dit moment in voorlopige hechtenis.