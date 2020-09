Woning gesloten om duizenden MDMA-pillen en 10 kilo cocaïne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een woning aan de Ladogameerhof in Amsterdam-Osdorp is vrijdag gesloten door burgemeester Femke Halsema nadat de politie er op 12 augustus grote hoeveelheden harddrugs vond.

Volgens de politie werden in de woning duizenden MDMA-pillen, 10 kilo cocaïne, verpakkingsmateriaal en 1.000 euro cash geld gevonden. De woning is per direct voor drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

In juli werd ook al een woning aan de Lederambachtstraat in Osdorp voor drie maanden gesloten nadat de recherche er 180.000 euro aan contant geld en 10 kilo cocaïne vond. Drie mannen van 39, 41 en 42 jaar werden aangehouden.

In november 2017 vond de politie in een woning aan dezelfde Ladogameerhof 80 kilo cocaïne. Twee Colombianen van 33 en 48 jaar die zich in de woning bevonden, werden toen opgepakt.