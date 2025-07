Woning Haarlem tweede keer doelwit aanslag | Ook aanslagen in Rotterdam en Dordrecht (UPDATE)

(Beeld Mizzle Media)

Zwaar vuurwerk

Het vuur was vrij snel gedoofd. De brandweer heeft bouwkundige controles uitgevoerd en metingen verricht. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie heeft onderzoek gedaan en er is een aantal sporen veilig gesteld. Waarschijnlijk ging het om een geïmproviseerd explosief van zwaar vuurwerk.

Buurtbewoners

De explosie aan de Vondelweg vond plaats even na 01.00. Voor zover bekend zijn er in de nacht van maandag op dinsdag geen aanhoudingen verricht.

Vorige week is een 19-jarige jongen vlak na de aanslag aangehouden door buurtbewoners.

Rotterdam

In Rotterdam waren er de afgelopen nacht twee aanslagen. Kort na 03.00 brak er brand uit aan de Pretorialaan in Rotterdam-Zuid die volgens de politie was veroorzaakt door een explosief. Bewoners van het portiek hebben korte tijd hun woning moeten verlaten.

Rond 03.50 ging een explosief af aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West waarbij een rolluik is beschadigd.

De politie zegt dat bij de aanslagen geen gewonden zijn gevallen. Er is niemand aangehouden.

Ook bij een explosie in Dordrecht vielen geen gewonden en is niemand gearresteerd. Omstreeks 03.20 was er een explosie aan de Beinemastraat. Hierbij is volgens de politie de voorgevel van de woning flink beschadigd.