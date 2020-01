Woning in Almelo beschoten

Connect on Linked in

Een woning aan de Grutto in Almelo is donderdagnacht rond 3.00 beschoten. Er raakte niemand gewond. Op foto’s zijn kogelgaten in de ramen van de woning te zien. Recent werd op dezelfde plek ook een auto beschoten.

Oplichting

Er zouden vijf kogels zijn afgevuurd. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Over het motief van de beschieting is nog niets bekend. Volgens Tubantia werd onlangs op dezelfde plek een auto beschoten. Buurtbewoners zeggen dat de zoon van het gezin het doelwit is en recent in de cel heeft gezeten vanwege oplichting.