Woning in Amsterdam-Noord meerdere malen beschoten

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Amsterdam-Noord is zaterdagavond een woning meerdere malen onder vuur genomen. De beschieting vond plaats bij een woning aan de Hagedoornweg. Niemand raakte gewond. Volgens getuigen zouden er zeker vier tot vijf kogelgaten in de voordeur van de woning zitten.

Voertuig

De politie kwam rond 23.30 af op een melding van omwonenden die schoten hadden gehoord. Getuigen van de schietpartij zouden na het incident een voertuig hebben zien wegrijden in de richting van het Kraaienplein. Vlak voor de beschieting zouden twee personen gezien zijn bij de woning.

Sporenonderzoek

De bewoners waren thuis toen de woning werd beschoten. De forensische opsporing heeft sporenonderzoek verricht bij de woning. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Over een motief is nog niets bekend.

Eerdere incidenten

Vier jaar geleden, in juli 2017, deed een arrestatieteam een inval in een woning aan de Hagedoornweg. Daarbij werden twee mannen aangehouden, van wie er één geblinddoekt werd afgevoerd. Het lijkt om dezelfde of de naastgelegen woning te zijn die zaterdagavond is beschoten.

In augustus 2020 raakte een 19-jarige man zwaargewond bij een schietpartij aan de Hagedoornweg. In januari dit jaar werd daarvoor een 24-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van poging doodslag of moord.