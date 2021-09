Woning in Amsterdam-Oost beschoten

Print This Post

In de Wagenaarstraat vlakbij het Tropenmuseum in Amsterdam-Oost is zondagnacht rond 05.00 een woning beschoten. Er raakte niemand gewond. Er zijn geen verdachten aangehouden.

In een raam op de tweede verdieping zouden twee kogelinslagen zijn aangetroffen. Op straat hebben agenten kogelhulzen gevonden.

De politie doet nader onderzoek. Over een motief voor de beschieting is niets bekend.