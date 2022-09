Connect on Linked in

In Amsterdam-West is woensdagmorgen rond 09.00 door een bewoner van de Admiralengracht in Amsterdam-West een kogelgat in een ruit aangetroffen. Toen de politie op de melding afging bleek dat er op straat voor de woning meerdere hulzen zijn gevonden.

De politie denkt dat er in de nacht van dinsdag op woensdag is geschoten. Er is voorzover bekend niemand gewond geraakt. De recherche heeft de zaak in onderzoek.