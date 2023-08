Woning in Den Bosch beschoten

Print This Post

In Den Bosch is vrijdagnacht een woning aan de Korenaar meerdere malen beschoten. Op het moment van de beschieting was er niemand thuis. Getuigen hebben een man met een petje weg zien rennen en mogelijk een kleine, donkere auto weg zien rijden.

Kogelinslagen

Rond 01.15 kwam er een melding binnen bij de politie dat er schoten waren gehoord in de Korenaar. Aan de voorzijde van een woning troffen agenten meerdere inslagen in het raam aan. Op het moment dat de woning onder vuur werd genomen was er niemand thuis.

Het motief voor de beschieting is onduidelijk. De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht en de achtergronden. Agenten hebben met getuigen gesproken en een speurhond ingezet.

Donkere auto

De politie meldt dat er mogelijk een kleine, donkere auto vlak na de beschieting is weggereden in de richting van het Klokkediep. Daarbij zou ook een man met een petje zijn weggerend richting de Rozenelf.

Forensisch experts doen zaterdagochtend sporenonderzoek in en rondom de woning. Daarnaast zijn agenten in de omgeving op zoek naar camerabeelden of deurbelcamera’s.