In de nacht van dinsdag op woensdag januari hebben onbekenden een huis in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn onder vuur genomen. Er raakte volgens de politie niemand gewond. Of er aanwijzingen zijn over de daders is niet bekend.

Het incident vond plaats tussen 01.30 en 02.00 aan de Pieter d’ Hontlaan. Of er mensen in de woning waren is niet bekendgemaakt.