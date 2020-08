Woning in Rotterdam beschoten

Connect on Linked in

In Rotterdam is op klaarlichte dag een woning beschoten. Dat gebeurde in de 2de Carnissestraat in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie zagen getuigen hierna een auto wegrijden. De politie kreeg deze auto al snel in de gaten.

De drie inzittenden zijn met behulp van de benaderingstechniek gevaarlijke verdachte (BTGV) in Schiedam aangehouden.

Bij de woning aan de 2e Carnissestraat is de politie woensdagmiddag een forensisch onderzoek begonnen. Ook neemt de politie getuigenverklaringen op.

Beschieten van panden komt vrijwel wekelijks voor in Nederland. Dat woningen overdag worden beschoten gebeurt vrijwel nooit.