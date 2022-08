Connect on Linked in

In de nacht van dinsdag op woensdag is een woning in Rotterdam-IJsselmonde beschoten. Een voorbijganger zag ’s morgens de gaten in de voordeur, ruit en beschot zitten en waarschuwde de bewoner van het huis. Die had ’s nachts liggen slapen en niks gemerkt. Er zouden vier kogels zijn afgevuurd.

Het incident gebeurde waarschijnlijk tussen 02.30 en 03.00 op de Prinsendijk.

Er is niemand aangehouden. Over de dader is niets bekend.