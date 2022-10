Connect on Linked in

De politie in Utrecht meldt dat er in de nacht van zaterdag op zondag een woning in de wijk Hoograven is beschoten. Omwonenden belden de politie en agenten troffen kogelgaten in een woning aan. De omwonenden hoorden de schoten rond 02.15 in de Montfoortlaan.

Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.

Over de daders is niets bekend.