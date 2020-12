Connect on Linked in

Aan de Pastoor op Heijstraat in Venlo is donderdagnacht rond 00.30 een woning beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is gestart met het onderzoek naar de beschieting.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor deze beschieting. Ook het motief is onduidelijk. De politie zoekt getuigen en zegt dat er op dit moment niet meer informatie is.