Een woning in Maarssen is voor de tweede keer in twee dagen doelwit geworden van een aanslag. In de nacht naar woensdag was er om 01.20 een explosie. Er zijn geen gewonden gevallen.

In de nacht van maandag op dinsdag rukte de brandweer rond 04.00 uit om een brand bij het pand te blussen. De politie vermoedt dat de brand werd aangestoken.

Na de explosie zijn er verschillende huizen in de omgeving ontruimd.