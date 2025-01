15 januari 2025

‘Woning Rotterdamse topambtenaar vijf keer doelwit explosie’

In Rotterdam is de woning van een topambtenaar van de gemeente vijf keer doelwit geweest van een explosie, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Op 12 augustus ging het eerste explosief bij de woning aan de Meidoornstraat in Rotterdam-Noord, en daarna op 12 november, 31 december, 1 januari en 7 januari.