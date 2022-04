Woning van beruchte ex-portier in Antwerpen beschoten

Connect on Linked in

In het Antwerpse district Wilrijk is zondagochtend de woning beschoten van Marzouk D. (48), een voormalig portier van de in 2002 gesloten discotheek Zillion. Dat schrijft Het Nieuwsblad. D. was in 2009 een van de verdachten van een ‘moordcomplot’ en witwaspraktijken, waar hij allebei voor is vrijgesproken.

De beschieting van de woning van Marzouk D. vond zondagochtend rond 05.30 plaats. In de voordeur van het pand aan de Boomsesteenweg in Wilrijk is een kogelinslag aangetroffen. Er raakte niemand gewond. Er zijn nog geen arrestaties verricht en over een motief is niets bekend.

‘Moordcomplot’

Volgens Het Nieuwsblad is Marzouk D. “een beruchte ex-portier van verschillende discotheken met een stevig strafblad”. Hij was in 2009 een van de verdachten van een ‘moordcomplot’ tegen Ferenc H., de ex-netwerkbeheerder van Zillion-uitbater Frank Verstraeten. In een telefoongesprek in 2001 zou Verstraeten tegen ex-radiomaker Danny V. hebben gezegd dat hij Ferenc H. door Marzouk D. uit de weg zou laten ruimen voor 400.000 frank. Het drietal werd uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Witwassen

Eind 2016 werd Marzouk D. vrijgesproken van witwaspraktijken. Hij zou volgens het parket samen met familieleden met crimineel geld zeven huizen hebben gekocht. In een van de woningen werd bij een huiszoeking 400.000 euro in beslag genomen.

‘Champagnepotten’

Volgens D. kreeg hij tussen 1996 en 2000 als hoofdportier in discotheken altijd veel fooien. Die ‘champagnepotten’ met kleingeld bracht hij wekelijks naar de bank. De rechtbank geloofde hem en sprak hem vrij van witwassen.

De Antwerpse discotheek Zillion (foto) bestond van 1997 tot 2002, maar moest uiteindelijk sluiten na diverse illegale praktijken en rechtszaken rond haar medewerkers.