Bij een explosie is woensdagavond een woning aan de Blauwe Slenk in Lelystad zwaar beschadigd geraakt. De twee bewoners bleven ongedeerd. De politie is een onderzoek gestart en gaat uit van opzet.

De melding over de explosie kwam rond 23.45 binnen. Aangezien er zeer waarschijnlijk sprake is van opzet, is de politie een onderzoek gestart. Zo wordt onderzocht wat de explosie heeft veroorzaakt en door wie.