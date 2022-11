Woningen beschoten in Alkmaar en Spijkenisse

Connect on Linked in

Zowel in Alkmaar als in Spijkenisse zijn in de nacht van dinsdag op woensdag woonhuizen beschoten door onbekenden. Rond 23.30 loste iemand vijf schoten op een woning aan de Lekstraat in Alkmaar. Hoewel de bewoners thuis waren raakte niemand gewond.

Bromfiets

Toen de politie ter plaatse was werden kogelinslagen in het voorraam van de woning aangetroffen. Op straat zijn hulzen gevonden. De politie zoekt een verdachte die vlak na de beschieting weg is gereden op een snorfiets of een bromfiets.

Graffiti

In Spijkenisse is woensdagochtend een woning aan de Gouwestraat beschoten. Niemand raakte hierbij gewond. Rond 02.15 kregen agenten de melding dat er een harde knal was gehoord en dat er een raam was gesneuveld bij een woning op de Gouwestraat. Agenten zagen een gat in het raam naast de deur. Verder was de deur beklad met graffiti.

In de woning is een kogel gevonden.