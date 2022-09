Woningen beschoten in Den Haag en Hilversum

Connect on Linked in

In Den Haag en in Hilversum zijn in de nacht van maandag op dinsdag woningen beschoten. In Hilversum ging het om een huis aan de Zeggemeent. Om 02.50 kwam er bij de meldkamer een melding binnen over schoten. Op straat hebben agenten meerdere kogelhulzen gevonden en in een woning zaten inslagen van kogels. Er raakte niemand gewond.

In Den Haag is een woning aan de Betuwestraat beschoten. Ook hier raakte raakte niemand gewond. De melding kwam bij de politie binnen rond 03.30. Na de melding gingen meerdere agenten naar de Betuwestraat.

Aan de buitenkant van de woning zagen ze meerdere kogelgaten. Volgens getuigen zijn kort na het incident twee personen met een capuchon op weggerend.