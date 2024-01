Woningen en auto’s beschadigd door zware explosie in Midwolda

Connect on Linked in

In het Groningse dorp Midwolda heeft op oudejaarsnacht om 01.10 aan de Anna Maria Horalaan een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakten zeven woningen en zeker vier auto’s zwaar beschadigd. Enkele personen raakten gewond als gevolg van rondvliegend glas.

Ton met vuurwerk

De politie meldt dat de explosie werd veroorzaakt door zeer zwaar vuurwerk. Deze is vermoedelijk ontstaan in een lanceerinrichting die waarschijnlijk bedoeld was voor het afschieten van zwaar illegaal vuurwerk. Toen agenten zagen dat nog niet al het vuurwerk in de stellage was ontbrand, werd een deel van de omgeving enige tijd ontruimd. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf veiliggesteld en afgevoerd.

Ook de brandweer kwam ter plaatse om kleine brandjes op straat te blussen.

Dakpannen

De ramen van zeven woningen en van zeker vier auto’s zijn door de knal gesprongen. Op de Anna Maria Horalaan liggen onder meer dakpannen die door de klap op straat zijn beland.

De politie doet onderzoek naar de explosie. Er zijn nog geen arrestaties verricht.