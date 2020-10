Schietpartijen in Den Haag, Limburg en Amsterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

Op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag is dinsdagavond een man beschoten. Een 19-jarige Hagenaar is in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Een ander persoon raakte gewond door rondvliegende glasscherven. De verdachten zijn er volgens de politie vandoor gegaan in een zwarte auto. In Amsterdam en in Limburg zijn de afgelopen nacht woningen beschoten.

In Born ging het om een woning aan de Heer Ottostraat. De politie werd daar rond 01.00 gealarmeerd. Ter plaatse werden meerdere kogelinslagen aangetroffen. Direct na de schoten is er een voertuig weggereden. De bewoners waren thuis op het moment dat de schoten werden gelost. Er is niemand gewond geraakt.

In Amsterdam werd een portiek aan de Naaldwijkstraat in Nieuw-West meerdere keren beschoten. De politie deed vanochtend onderzoek naar zes kogelinslagen en hulzen die daar zijn aangetroffen. De politie werd om 07.00 gebeld over het incident in de wijk Slotervaart. Hoe laat er is geschoten is niet bekend. Ook hier is over daders niets bekend.