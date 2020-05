Woningen ontruimd bij explosie in Zwolle, politie vermoedt misdrijf

Connect on Linked in

Door een explosie aan de Geleen in Zwolle zijn zaterdagnacht rond 03.00 uur meerdere woningen beschadigd. Vier woningen zijn ontruimd. Er vielen geen gewonden. De politie gaat uit van een misdrijf.

Rond de tijd van de explosie is een donkere auto gezien in de Geleen in de Zwolse wijk Aa-Landen. Ook zou er iemand zijn weggerend. De politie zoekt naar getuigen die tussen 2.30 en 3.00 uur iets opvallends hebben gezien in de omgeving.

Door de explosie moesten bewoners van vier woningen vannacht elders worden opgevangen. De bewoners van twee woningen kunnen inmiddels weer terug naar hun eigen huis. De bewoner van de woning waar de explosie plaatsvond, kan voorlopig nog niet terug. De schade is te groot en het onderzoek in de woning is nog niet afgerond.

Onderzoekers van de forensische opsporing doen onderzoek in de woning en op basis van de eerste resultaten gaat de politie uit van een misdrijf.

Bewoners van de Geleen zijn in de nacht van zaterdag op zondag flink geschrokken door een explosie in een woning. Niemand raakte gewond. #zwolle pic.twitter.com/qzvxiozSWh — Peter Denekamp (@PdDenekamp) May 31, 2020