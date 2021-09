Woningen ontruimd na vondst explosief in Hoensbroek (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft zondagochtend in het Limburgse Hoensbroek zeker vijftien woningen ontruimd na de vondst van een explosief. Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben het explosief op de Hommerterweg afgevoerd.

De politie roept mensen op om voor hun eigen veiligheid de Akerstraat-Noord en Hommerterweg te mijden. De wegen zijn afgesloten voor verkeer en voetgangers.

De bewoners konden rond 13.00 weer terugkeren naar hun woningen. Het is nog onduidelijk om wat voor explosief het gaat. Wat of wie het doelwit was, is onbekend.

