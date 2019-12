Woningoverval Eindhoven blijkt ripdeal wietkwekerij

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagnacht rond 2.35 na een melding van een woningoverval een wietkwekerij aangetroffen in Eindhoven. De politie gaat uit van een ripdeal die plaatsvond in de woning aan de Botenlaan.

Drie gewapende mannen

Na de melding gingen agenten ter plaatse en troffen ze bij de woning een man aan, die ongedeerd was gebleven. In de woning bleek een in werking zijnde wietkwekerij te zitten. Volgens getuigen zouden drie mogelijke gewapende mannen zijn gevlucht in een auto. Ze zouden dozen bij zich hebben met een onbekende buit. De politie gaat daarom uit van een ripdeal. Vanwege het ruimen van de kwekerij moest de elektriciteit in de straat deels worden uitgeschakeld.