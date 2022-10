Woningoverval houdt mogelijk verband met gijzeling in auto

Connect on Linked in

Een gewelddadige woningoverval in Rotterdam houdt mogelijk verband met de gijzeling van een man in een auto in dezelfde stad. Op 19 oktober raakten twee vrouwen gewond bij een overval op een woning in de wijk Hillesluis. Twee mannen bedreigden hen en bonden hen vast. De vrouwen raakten gewond en de mannen gingen er met onder meer een sieraad vandoor.

De overval vond plaats rond 00.45 aan de Overijsselsestraat.

Op dezelfde avond blijkt kort daarvoor een mannelijk familielid van de vrouwen óók slachtoffer te zijn geworden van een misdrijf. Hij werd in de wijk Pendrecht in een auto getrokken, een paar uur gegijzeld en beroofd. Ook die overval ging gepaard met geweld. Het gebeurde in de buurt van de Sommelsdijkstraat en de Slinge.

De politie zegt te onderzoeken wat het verband tussen de twee misdrijven kan zijn.