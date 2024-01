‘Woonadressen bedreigde Nederlanders te vinden via zoekmachine kredietinfo-bureaus’

Connect on Linked in

Woonadressen van bedreigde Nederlanders zijn eenvoudig op te zoeken via de databases van kredietinformatiebureaus. Onder meer de adressen van misdaadjournalist John van den Heuvel en Kamerlid Ellian (VVD) zijn eenvoudig te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Foto is ter illustratie

Zoekfunctie

Het nieuwsprogramma deed onderzoek naar de toegankelijkheid van woonadressen van bedreigde Nederlanders, via de zoekfunctie van kredietinformatiebureaus als Experian en Focum. Zij bieden die dienst aan, bijvoorbeeld om niet-betalende klanten te kunnen opsporen.

RTL Nieuws kreeg via die zoekfunctie onder meer de adressen in handen van Nederlanders die worden beveiligd, vanwege ernstige dreiging vanuit het criminele milieu. Het gaat om de woonadressen van misdaadjournalist John van den Heuvel en VVD-Kamerlid Ulysse Ellian.

‘Hun woonadres wordt om veiligheidsredenen afgeschermd in openbare registers als het Kadaster’, schrijft RTL Nieuws, ‘maar in de commerciële databases van Focum en Experian zijn die simpel op te zoeken.’

In gevaar

John van den Heuvel reageert in het artikel: ‘Het is verontrustend dat er zoveel organisaties zijn die niets doen aan het beschermen van hun cliëntgegevens en daarmee willens en wetens mensen in gevaar brengen. In dit specifieke geval dat nu door RTL Nieuws aan het licht is gebracht, vind ik de tekortkomingen zo ernstig dat ik juridische stappen overweeg.’

Kredietinformatiebureaus laten weten dat bedreigde personen zich kunnen melden om hun gegevens te laten afschermen. Dat is volgens Van den Heuvel de omgekeerde wereld. ‘Ze hebben die regels gewoon aan hun laars gelapt. En dan kunnen ze wel zeggen, “ja, achteraf kunnen we dat allemaal corrigeren”. Maar dat hadden ze vooraf moeten doen. Dat hebben ze nu niet gedaan, dus eigenlijk is het leed al aangericht.’

Ook VVD-Kamerlid Ulysse Ellian reageert geschrokken: ‘Je doet alle moeite om je adres af te schermen en dan krijg je dit. Ik reken erop dat de NCTV en de politie alert zijn en adequaat zullen handelen, het gaat hier ook om de veiligheid van mijn gezin.’

Stalker

Volgens de Consumentenbond zijn het niet alleen bekende Nederlanders die hun adres afgeschermd moeten houden. Op de site van RTL Nieuws: ‘Je zult maar een lastige ex hebben, of een stalker of iets dergelijks. Of je gegevens komen in handen van oplichters, of van malafide bedrijven. Dan loop je natuurlijk best een risico.’