Woonhuis in Vlaardingen overdag beschoten

In Vlaardingen is woensdagochtend even na 11.00 een woning beschoten. Dat gebeurde aan de 2e van Leyden Gaelstraat. Later op de dag heeft de politie in Hoogvliet vier verdachten aangehouden. Er zijn geen gewonden gevallen.

(beeld JBMedia)

Niet soepel

Nadat agenten in de Vlaardingse straat ter plaatse kwamen lieten die de aanwezigen in de woning met hun handen omhoog naar buiten komen. Dat verliep niet erg soepel, zeggen getuigen. De agenten werden uitgescholden. Eén van de aanwezigen is minderjarig.

Een ruit aan de voorkant van het pand bleek te zijn gesneuveld.

19-jarige vrouw

De in Hoogvliet aangehouden verdachten zijn mannen van 19, 22 en 24 jaar oud uit Rotterdam, en een 19-jarige vrouw uit Rotterdam. In de woning van één van de verdachten is een vuurwapen aangetroffen. De politie zegt nu te gaan onderzoeken of dat vuurwapen is gebruikt bij de beschieting in Vlaardingen en wat de mogelijke rol van de verdachten was.