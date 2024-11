‘Woonwagenkamp was centrum pillenproductie’

(Beeld JBMedia)

Tabletteermachines

Op een woonwagenkamp in Zwijndrecht stonden twee tabletteermachines en een mengmachine. Daar werd MDMA-poeder gemengd met versnijdingsmiddelen en kleurstoffen waarna er honderdduizenden xtc-pillen konden worden gedraaid. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de groep in ieder geval enkele maanden pillen gemaakt en die door het hele land heen afgezet.

De groep maakte de werkzame stof MDMA niet zelf, maar kocht die elders in.

TCI

Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie maakte in november 2023 melding van een netwerk dat in de buurt van Dordrecht grote hoeveelheden pillen produceerde. Getapte telefoongesprekken leidden onder meer naar het woonwagenkamp in Zwijndrecht.

Eind augustus waren er invallen van de politie in Dordrecht, Zwijndrecht, Barendrecht, Ridderkerk en Hellevoetsluis. De politie stuitte op xtc-pillen, versnijdingsmiddelen, tienduizenden euro’s aan contant geld, twee tabletteermachines, een mengmachine, stempels, kleurstoffen en 112 kilo MDMA. Van 112 kilo MDMA kunnen volgens justitie ongeveer 700.000 xtc-pillen worden gemaakt.

Er zijn nu tien mensen opgepakt, met daarbij in ieder geval een vrouw. Het onderzoek loopt nog en de politie verwacht dat er nog meer aanhoudingen volgen. In februari is de volgende voorbereidende zitting. De hoofdverdachten zitten in voorlopige hechtenis.