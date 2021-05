Xtc-lab in Tilburgse loods, bewoner aangehouden

Connect on Linked in

Bij een loods op de Schoorweg in Tilburg is vrijdagavond een xtc-lab aangetroffen. De bewoner van het perceel is aangehouden. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben het drugslab ontmanteld.

Agenten die op onderzoek uitgingen naar een sterke chemische lucht, stuitten rond 18.00 op een loods op het erf aan de Schoorweg. Toen zij binnenin de loods een kijkje namen, zagen zij dat de buitenzijde groter leek dan er binnen te zien was. Het vermoeden was dan ook dat er zich iets achter een gesloten ruimte afspeelde.

Toen de agenten machines hoorden en door kieren in de afgesloten ruimte vaten zagen staan, werden specialisten van de politie en de brandweer opgeroepen die het pand vooraf onderzochten.

Omdat niet duidelijk was of er personen in het pand aanwezig waren, werd een arrestatieteam ingezet. Zij troffen uiteindelijk niemand aan. In de afgesloten ruimte trof de politie een werkend xtc-laboratorium aan, waar de werkzame stof van xtc werd geproduceerd, mdma.

Het lab is opgeruimd door LFO-experts. De bewoner die in de tussentijd was gearriveerd, is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.