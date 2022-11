Xtc-lab ontdekt bij autopoetsbedrijf in Woerden, verdachte aangehouden

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag bij toeval bij een autopoetsbedrijf aan de Golf van Biskaje in Woerden een xtc-lab aangetroffen. Het drugslab is ontmanteld en het pand is direct gesloten. Een 39-jarige verdachte is aangehouden.

(Beeld uit archief)

De politie en gemeente controleerden het bedrijfspand, omdat er weinig beweging was. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) wilde controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels hield. Volgens ondernemers in de buurt viel het op dat er weinig auto’s bij het bedrijf kwamen. Ze zeggen nog nooit te hebben gezien dat er een auto gepoetst werd.

Bij de controle troffen de toezichthouders een drugslab aan. Het bleek om een xtc-lab te gaan. De politie hield daarop een 39-jarige verdachte aan. Het lab is inmiddels ontmanteld.

Pand gesloten

Om de rust in de omgeving te herstellen heeft de gemeente ervoor gekozen het pand op het bedrijventerrein aan de Golf van Biskaje per direct te sluiten.

Burgemeester Victor Molkenboer in een reactie:

‘De criminelen die hier achter zitten hebben de omgeving ernstig in gevaar gebracht. De chemicaliën die zij bij de productie van synthetische drugs gebruiken zijn zeer brandbaar en explosief. Ik neem het hoog op dat ze daarmee midden op een bedrijventerrein aan het knoeien zijn geweest. Je moet er niet aan denken wat voor schade ze de ondernemers in hun directe omgeving hadden toegebracht als er iets was mis gegaan.’

De politie zet het onderzoek voort.