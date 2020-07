Xtc-lab bij Amsterdam ontmanteld

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan bij een bedrijfspand aan de Rak in Westzaan, even noordelijk van Amsterdam. In het pand werd een drugslab gevonden voor het produceren van synthetische drugs. Twee verdachten, een 24-jarige man en een 50-jarige man uit Amsterdam, zijn aangehouden.



In het drugslab vonden agenten 600.000 xtc-pillen aan, 100 kilo MDMA en een grote hoeveelheid grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs. Politiespecialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ontmantelen het drugslab. De recherche zet het onderzoek voort.

Volgens de politie is drugsproductie is een groeiend probleem in Noord-Holland. Er is een groei van het aantal drugslabs waarin synthetische drugs als XTC en amfetamine worden geproduceerd. Tot en met 23 juni 2020 zijn er zes drugsproductie-locaties opgerold en 7 opslaglocaties aangetroffen.