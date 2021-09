Xtc-lab op bungalowpark Lage Vuursche vlakbij drugsdumping

Connect on Linked in

Op een bungalowpark in Lage Vuursche (gemeente Baarn) is vrijdagavond een drugslab aangetroffen. Het gaat volgens de politie om een ‘klein synthetisch xtc-lab’. Het drugslab werd opgerold in een van de koopbungalows op het park. Bij de inval is een 40-jarige man uit Amsterdam opgepakt. Dat schrijft RTV Utrecht.

Twee dagen eerder, op woensdag, werd een wandelaar in een bos in Lage Vuursche onwel door een vieze chemische lucht. Een expert constateerde dat er een drugsdumping in het bos was gedaan.

Bosgrond opgezogen

Volgens Staatsbosbeheer zijn er geen vaten aangetroffen, maar was het afval middenin het bos gedumpt. Op vijftien plekken moest bosgrond worden opgezogen om verdere bodemverontreiniging te voorkomen. Het schoonmaken van het drugsafval kostte enkele tienduizenden euro’s.

Op enkele honderden meters afstand van de drugsdumping werd vrijdagavond op bungalowpark Lage Vuursche aan de Zevenlindenweg een xtc-lab ontmanteld. Een 40-jarige Amsterdammer die in de bungalow aanwezig was waar het lab werd gevonden, is aangehouden.

Vannacht werd drugsafval gedumpt in het bos in Lage Vuursche. Een verwerpelijke actie. Deze dumping in een natuurgebied met veel recreatie toont eens te meer aan hoezeer drugscriminaliteit de leefbaarheid en veiligheid en ook milieu aantast met hoge maatschappelijke kosten. pic.twitter.com/D1U7F8BgFC — Burgemeester Röell (@BmBaarn) September 24, 2021