Xtc-smokkel naar Azië: acht arrestaties in groot drugs- en witwasonderzoek

Connect on Linked in

De politie heeft op 8 april acht verdachten tussen de 27 en 57 jaar aangehouden in een onderzoek naar grootschalige xtc-handel naar Azië en de handel in grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Ook is beslag gelegd op onder meer 300.000 euro aan bitcoins, 60.000 euro cash geld, twee woningen, dure sieraden en merktassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

(Beeld uit archief)

ANOM

Het onderzoek werd in april 2022 gestart door de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder leiding van het Landelijk Parket. De hoofdverdachte, een 48-jarige man uit Rotterdam, kon worden geïdentificeerd als gebruiker van een versleutelde ANOM-telefoon.

Maleisië en Taiwan

Uit chatgesprekken van de Rotterdammer is volgens justitie gebleken dat hij zich in de jaren 2020 en 2021 op grote schaal bezighield met de invoer van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en de export van grote partijen xtc-tabletten naar Azië. Uit de chats kwam naar voren dat hij verantwoordelijk was voor de export van ruim 2 miljoen xtc-tabletten naar Maleisië. De partijen werden middels luchtvracht verzonden. Daarnaast bleek dat hij in diezelfde periode meerdere keren partijen ketamine van 100 kilo smokkelde naar Taiwan.

Handlangers

Tijdens het onderzoek werden ook een 51-jarige man uit Amsterdam en een 46-jarige man uit Purmerend als zijn handlangers geïdentificeerd. Zij waren betrokken bij het verpakken en verzendklaar maken van de partijen xtc en ketamine. Een 57-jarige man uit Rotterdam was behulpzaam bij de logistiek. Hij zette met behulp van katvangers verschillende bedrijven op die werden gebruikt bij de export van de smokkelwaar.

Eerdere arrestaties

Uit de politieobservaties van de 48-jarige Rotterdammer bleek dat hij ontmoetingen had met bekenden van de politie. Het ging om een 49-jarige Tilburger en een 41-jarige man uit Weert. Beide mannen zijn eerder aangehouden op verdenking van de grootschalige productie van en handel in synthetische drugs. Zij werden door de rechtbank Den Bosch en Limburg uit de voorlopige hechtenis geschorst, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak.

Beide mannen kwamen echter al weer snel na hun vrijlating in het vizier van het onderzoeksteam omdat zij contact hadden met de 48-jarige Rotterdammer. Uit opgenomen gesprekken kon worden afgeleid dat de mannen plannen bespraken en voorbereidingshandelingen troffen voor de productie van synthetische drugs en export van xtc en ketamine naar Azië.

Schiphol

In oktober 2022 werd na melding van het onderzoeksteam een partij van ruim 100 kilo ketamine onderschept door de douane op Schiphol, deze was aangeboden voor transport naar Taiwan. In maart 2024 bleek dat een aantal verdachten betrokken was bij de export van circa 45 kilo xtc-pillen in een postzending naar Maleisië. Deze partij werd op de luchthaven Schiphol onderschept en in beslag genomen.

Witwassen

De 48-jarige hoofdverdachte en zijn 43-jarige vrouw en 27-jarige zoon worden ook verdacht van witwassen. Tijdens de doorzoekingen werd circa 60.000 euro contant geld gevonden en in beslag genomen. Ook werd op 8 april beslag gelegd op circa 300.000 euro aan bitcoins, twee woningen, bankrekeningen, vier personenauto’s en een groot aantal kostbare sieraden en merktassen.

De 41-jarige man is inmiddels woonachtig in België en wacht in een Belgische cel op zijn overlevering aan Nederland. De rechtbank heeft woensdag van zes verdachten de voorlopige hechtenis verlengd.