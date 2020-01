‘Zaak tegen fraude-verdachte in Dubai nog niet rond’

Connect on Linked in

Justitie heeft de zaak over faillissementsfraude tegen de in Dubai verblijvende Roger Lips nog niet rond. In de dagvaarding over de komende rechtszaak tegen Lips ontbreekt een aanklacht over bedrieglijke bankbreuk. Lips en zijn echtgenote staan terecht voor onvoldoende inlichten van curatoren, aldus NRC Handelsblad.

Zwolle

Donderdag vindt in Zwolle de eerste zitting plaats. Vastgoedontwikkelaar Lips was de grootste klant van Property Finance, van het toenmalige SNS Reaal dat in 2013 failliet ging. Lips ontwikkelde onder meer The Wall in Leidse Rijn langs de A2 bij Utrecht.

Hij werd in 2013 persoonlijk failliet verklaard. Daarna deden curatoren aangifte van bedrieglijke bankbreuk omdat hij kort voor zijn faillissement auto’s, vastgoed en geld zou hebben weggesluisd. Lips verleende volgens de curatoren geen medewerking.

Zes jaar

Hierop staat maximaal een jaar cel en een boete van 8.300 euro. Voor bedrieglijke bankbreuk zou Lips maximaal zes jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Volgens NRC stelt het Openbaar Ministerie dat het onderzoek naar het wegsluizen van geld en goederen door de vastgoedondernemer nog ‘gaande’ is. Het onderzoek wordt volgens het OM mede bemoeilijkt omdat ‘verdachten nog geen openheid van zaken hebben gegeven.’

Lips ontkent beide aantijgingen. Hij zit sinds 2014 met zijn gezin in Dubai. Daar is hij in 2015 door de autoriteiten opgepakt, verhoord en weer vrijgelaten. In 2017 kwam hij internationaal gesignaleerd te staan op verzoek van Nederland.