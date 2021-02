Zaandammer (53) opgepakt voor xtc-smokkel in postpakketten buitenland

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag in Zaandam een 53-jarige man aangehouden die verdacht wordt van drugssmokkel in postpakketten naar het buitenland. De bestemmingen waren vermoedelijk wereldwijd van Johannesburg, en de Malediven tot in Maleisië, China en Australië.

(Foto uit archief)

De man kwam in 2019 in beeld toen de douane een postpakket met 2328 gram xtc-pillen onderschepte. Een jaar later trof de douane in het depot van een internationale vervoerder een pakket met 2960 xtc-pillen aan met bestemming de Seychellen. In dat jaar werd nog eens een postpakket met 2479 drugstabletten onderschept.

In de woning van de man in Zaandam ontdekte de politie deze week een handelshoeveelheid van 280 gram xtc-pillen. Bij de doorzoeking zijn ook verzendbewijzen aangetroffen naar de wereldwijde bestemmingen.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam en voor twee weken in bewaring gesteld.