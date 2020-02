Zaanstad: 22 vuurwapens ingeleverd in twee weken

Print This Post

De afgelopen twee weken was het mogelijk zonder straf wapens in te leveren in de gemeente Zaanstad. Volgens de politie zijn er tussen 20 januari tot en met 2 februari 22 vuurwapens naar de politie gebracht.

Het gaat om jacht- en automatische geweren, pistolen en revolvers. In totaal werden 197 verboden wapens ingeleverd bij de politie, ook: 3 nepvuurwapens, 53 luchtdrukwapens, 16 alarmpistolen, 10 boksbeugels, 12 zwaarden, 71 messen, 5 tasers, en 3 ploertendoders. Verder kwamen er mensen aanlopen met totaal 1,5 kilo munitie en 2 granaten.

In de komende weken onderzoeken forensisch rechercheurs of de vuurwapens betrokken zijn geweest bij een misdrijf. Als dat het geval is volgt een vervolgonderzoek. De melder van het vuurwapen kan dan als verdachte worden aangemerkt. Zo niet dan worden deze wapens, net als de andere ingeleverde wapens, vernietigd.