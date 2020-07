‘Zakenvrouw Nina Storms in Monaco verdacht van witwassen 15 miljoen euro’

Connect on Linked in

Zakenvrouw Nina Storms (voorheen Brink) wordt door justitie in Monaco verdacht van witwassen en misbruik van vertrouwen. De onderneemster staat onder “juridische controle”. Als ze de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur verlaat, moet ze de rechter op de hoogte stellen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Monaco aan De Telegraaf. Volgens een politiebron zou ze 15 miljoen euro hebben witgewassen.

Storms (66) is op 2 juli in staat van beschuldiging gesteld. Het OM in Monaco wil niets zeggen over het onderzoek naar de voormalige topvrouw van internetprovider World Online, dat in 1995 werd opgericht.

World Online decable

Nina Storms wilde van World Online het grootste internetbedrijf van Europa maken. Het bedrijf ging in 2000 naar de Amsterdamse beurs, waarna de koers vrijwel meteen na de beursgang instortte toen grote aandeelhouders cashten. Toen bleek dat Storms al een groot deel van haar aandelen eerder had verkocht, raakten duizenden beleggers gedupeerd.

Misleiding



De gedupeerden kregen een schikking na een uitspraak van de Hoge Raad in 2009, die vaststelde dat World Online zich bij haar beursgang schuldig maakte aan misleiding. De zakenvrouw had moeten melden dat zij drie maanden eerder flink wat aandelen had verkocht. Ook enkele banken werden schuldig bevonden aan misleiding; zo kocht ABN AMRO zelf aandelen van World Online om de koers van het aandeel op te voeren wat resulteerde in een ‘misleidende’ openingskoers.

Vorig jaar maakte Storms een rentree op de beurs met Natur, een bedrijf in gezonde verse fruitsapjes. Dat bedrijf is inmiddels failliet. Nina Storms is sinds 2008 getrouwd met de Nederlandse presentator en journalist Pieters Storms.