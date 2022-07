Zeehavenpolitie: transportsector steeds vaker doelwit fraude met EAN-codes

Connect on Linked in

Criminelen maken het laatste half jaar steeds vaker gebruik van identiteitsfraude via zogenoemde EAN-codes. Via deze unieke codes proberen drugsorganisaties informatie te verkrijgen over containers met cocaïne die in de haven van Rotterdam aankomen. Daarvoor waarschuwt de Zeehavenpolitie.

Online advertenties

Volgens de Zeehavenpolitie werkt de fraude als volgt: in de meeste gevallen benadert de oplichter een betrouwbare transporteur die zich aanbiedt via een online advertentie. De crimineel doet zich voor als transportbedrijf en biedt het doelwit onder valse voorwendselen werk aan in de Rotterdamse haven. Diegene moet dan wel een contract afsluiten bij Secure Logistics, een logistieke IT-dienstverlener. Daarmee krijgt de legitieme transporteur het door criminelen gewilde EAN-nummer in handen. Vervolgens verzoekt de fraudeur het EAN-nummer en andere bedrijfsgegevens door te sturen. Zodra dat is gebeurd, wordt het contact verbroken.

Interessante data

Met de ontfutselde EAN-codes kunnen criminelen zich voordoen als het legitieme bedrijf en via een ander digitaal platform aan interessante data komen over een bepaalde zending. Volgens een expert van de Zeehavenpolitie wordt die informatie vermoedelijk gebruikt om containers met cocaïne uit de haven te krijgen.

Over hoe de EAN-codes precies worden misbruikt om drugs de haven uit te smokkelen, doet de politie geen uitspraken. ‘We willen de criminelen niet wijzer maken dan ze al zijn.’ Wel benadrukt de Zeehavenpolitie dat er het laatste half jaar steeds meer legitieme transportbedrijven het slachtoffer zijn geworden van deze vorm van identiteitsfraude.

Terughoudend

De Zeehavenpolitie roept transporteurs op om zeer terughoudend te zijn met het delen van informatie aan andere partijen. ‘Verstrek nooit zomaar gegevens aan iemand, zonder dat je weet met wie je daadwerkelijk te maken hebt. Bij dit soort fraude werken criminelen vrijwel altijd onder een valse naam. Daarnaast misbruiken ze logo’s en mailadressen van bestaande bedrijven om zo betrouwbaar mogelijk over te komen. Check dus altijd met wie je in zee gaat.’