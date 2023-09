Zeer grote cocaïnevangst voor Braziliaanse kust

Connect on Linked in

Voor de Braziliaanse kust is dinsdag door de Braziliaanse marine 3,6 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is de grootste voorraad die het land ooit op zee in beslag heeft genomen. De cocaïne was geladen op een kleine motorboot die volgens de autoriteiten op weg was naar West-Afrika.

Er waren vijf opvarenden aan boord.

De boot met de cocaïne voer op 33 kilometer van de kust van de deelstaat Pernambuco, en was mogelijk vertrokken vanuit de buurt van de havenstad Recife.

