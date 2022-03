Zeeuw moet ruim zeven ton aan staat terugbetalen voor drugssmokkel met bolletjesslikkers

Connect on Linked in

Een 49-jarige man uit Middelburg moet 712.500 euro terugbetalen aan de Nederlandse staat. De veroordeelde R.D. zou het bedrag hebben verdiend met drugssmokkel. De eis was 1.357.500 euro. Dat schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant.

Aruba en Suriname

D. werd in 2000 veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor het ronselen van drugskoeriers. Volgens justitie was hij de spil achter 85 drugstransporten van Aruba en Suriname naar Nederland. De rechtbank zag daarvoor uiteindelijk te weinig bewijs en veroordeelde hem voor voorbereidingshandelingen, meerdere transporten en het bezit van 225 gram cocaïne en twee vuurwapens.

Verslaafde koeriers

Zelf beweerde de Middelburger dat hij dit moest doen in opdracht van twee mannen boven hem. Hij zou slechts verslaafde koeriers moeten ronselen, die hij een reis met zakgeld naar Suriname of Aruba aanbood. Op één van hun laatste vakantiedagen moesten ze bolletjes cocaïne slikken. In totaal ging het om ongeveer 20 bolletjesslikkers die 51 kilo cocaïne Nederland binnen hadden gesmokkeld.

Veroordelingen

D. werd in hoger beroep in 2001 veroordeeld tot zeven jaar cel voor het ronselen van drugskoeriers. In 2010 kwam hij opnieuw in aanraking met justitie toen er tien kilo cocaïne uit een schip werd gehaald. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk in hoger beroep vier jaar cel opgelegd, na een veroordeling tot acht jaar bij de rechtbank.