Zeilboot met MDMA op weg naar Argentinië gepakt

De Spaanse Nationale Politie heeft vijf mensen gearresteerd die van plan waren in een zeilboot 56 kilo MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen) naar Argentinië te brengen. De zeilboot werd in beslag genomen in de havenstad Cádiz. Er zijn in Marbella drie personen gearresteerd en in Tarifa twee. De Spaanse politie zegt dat de vangst bijzonder is omdat ze nog nooit een groot transport van MDMA voor Zuid-Amerika in beslag hebben genomen.

Canarische Eilanden

De politie meldt dat de bemanning eerst van plan was om naar de Canarische Eilanden te varen om voorraden in te slaan voor de oversteek naar Argentinië.

Het onderzoek was begonnen in oktober van dit jaar. Er was informatie binnengekomen dat dat er tegen de Kerst een grote hoeveelheid synthetische drugs zou worden afgeleverd aan verschillende criminele organisaties aan de Costa del Sol. Later kwamen agenten erachter dat er drugs over zee van Europa naar Zuid-Amerika zou worden verzonden. Deze informatie werd bevestigd door de Argentijnse Nationale Gendarmerie.

Argentijn

Een Argentijn zou aankomen in Spanje om de leiding te nemen over het transport met een zeilboot. De agenten observeerden dat deze man met vier andere Argentijnen een zeilboot overnam.

Die boot kwam al voor in een onderzoek uit 2020 waarin in 20 arrestaties waren verricht en bijna 1.500 kilo cocaïne in beslag was genomen. De zeilboot werd van binnen en van buiten geheel verbouwd. De politie denkt dat daarbij gebruik werd gemaakt van de tijden dat de Spaanse nationale voetbalploeg speelde op het wereldkampioenschap in Qatar.

Eind november kreeg het schip een andere naam en maakten ze een proefvaart richting Tarifa.

In de boot vonden agenten 28 gesealde pakketten met 56 kilo MDMA die met scheepsdiesel waren behandeld, waarschijnlijk om de geur te maskeren. Twee personen hadden de zeiltocht moeten uitvoeren. De politie denkt dat van de MDMA tussen de 800.000 en 1.200.000 pillen hadden kunnen worden gemaakt.