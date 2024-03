Zeilbootje met 200 kilo cocaïne voor West-Afrikaanse kust onderschept (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten van de Spaanse Nationale Politie hebben samen met de Guardia Civil en de Douane op zee bij de Kaapverdische Eilanden een kleine zeilboot onderschept die 200 kilo cocaïne vervoerde. Volgens de politie was de boot op weg naar de Canarische Eilanden.

DEA

De twee bemanningsleden, uit Spanje en Frankrijk, zijn gearresteerd.

De vangst komt voort uit een onderzoek dat vorig jaar in Spanje is begonnen, in samenwerking met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en de Braziliaanse en Franse autoriteiten.

Las Palmas

In Las Palmas op (Gran Canaria) werd een man in de gaten gehouden die mogelijk aan het werk was om in Zuid-Amerika een ​​zeilboot te charteren voor een drugstransport. De man had vooral contacten in Brazilië, maar ook in Colombia en Uruguay.

Vervolgens kwam een Fransman in beeld die met de zeilboot met een Poolse vlag naar Europa zou varen. De Spaanse man werd vanuit Las Palmas door de recherche gevolgd toen hij naar Brazilië reisde. Daar werd de cocaïne aan boord gebracht.