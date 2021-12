Zeker zes plofkraken in Duitse Rijnland

Connect on Linked in

In Nordrhein-Westphalen, de Duitse deelstaat die grenst aan het zuiden van Nederland zijn er de afgelopen 48 uur zeker zes plofkraken geweest. In de nacht van Tweede Kerstdag werd in Düsseldorf een geldautomaat opgeblazen in het stadsdeel Lohausen. Er was om 02.15 een melding over een harde knal. Volgens Duitse media gaat de politie ervan uit dat er geen buit is meegenomen. Het pand en de geldautomaat raakten wel zwaar beschadigd.

In Keulen was er de afgelopen nacht een plofkraak waar wel een onbekend geldbedrag is buitgemaakt. De daders reden volgens getuigen weg in een auto met Duits kenteken. In Keulen was er de dag ervoor ook al een plofkraak geweest. Er waren in de afgelopen nacht ook plofkraken in Recklinghausen en Meerbusch.

Ook in Pforzheim was er een plofkraak in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag, ook daarbij is buit gemaakt.

Over de daders is nog niets bekend geworden.