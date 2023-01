Zes aanhoudingen na vondst wietplantage in Alphen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft een aantal verdachten gearresteerd, na de vondst van een wietplantage in Alphen aan den Rijn. Politie en justitie geven de laatste tijd overigens minder prioriteit aan deze vorm van misdaadbestrijding.

Wiet uit de illegale kwekerij in Alphen (foto Media TV)

Aanhoudingen

De politie vond in een bedrijfspand aan de Koperweg in Alpen aan den Rijn een paar honderd cannabisplanten, en een drogerij. Ze hield naar aanleiding daarvan 6 mensen aan, en nam een voertuig in beslag.

Een gespecialiseerd bedrijf kwam ter plaatse, om de kwekerij op te ruimen.

Minder menskracht

De politiechef in de regio Alphen, John Nieumeijer, liet eind vorig jaar aan de krant nog weten dat er bij de politie minder prioriteit is voor het opsporen en oprollen van wietplantages. ‘Er is gewoon minder menskracht om steeds grote onderzoeken te kunnen optuigen’, zei hij tegen het Algemeen Dagblad. ‘

Soms kiezen politie en Openbaar Ministerie (OM) er daarom voor zaken waarvan zij weet hebben te verstoren, zonder mensen aan te houden. De politiebaas: ‘Dan zeggen we tegen verdachten: als je hier een kwekerij begint of ermee doorgaat, dan ben je ‘m sowieso kwijt.’

Hitte

Een cannabis-nieuws-website geeft in een reactie aan dat de nieuwe LED-kweeklampen het moeilijker maken voor de politie om plantages op te sporen met warmtecamera’s. Dit omdat deze lampen minder hitte afgeven.