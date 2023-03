Zes aanhoudingen voor cocaïne-import via Antwerpse haven

Connect on Linked in

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft donderdag zes verdachten aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar cocaïne-import via de Antwerpse haven. Dat meldt het parket Antwerpen vrijdag.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) heeft donderdag in een onderzoek naar de grootschalige invoer van cocaïne verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Berchem, Deurne, Etterbeek, Hoboken, Jette en Sint-Pieters-Woluwe.

Koeriers

De cocaïne zou ingevoerd worden via de haven van Antwerpen en via koeriers verdeeld worden naar verschillende Europese landen, nadat deze opslagen zou worden op locaties in de buurt van Antwerpen. Bij de verdere verdeling zou de cocaïne vervoerd worden in verborgen ruimtes van auto’s.

Langer vast

Bij de invallen zijn negen verdachten gearresteerd. De onderzoeksrechter besliste om zes mannen tussen 28 en 55 jaar onder aanhoudingsmandaat te plaatsen op verdenking van invoer en smokkel van drugs in vereniging. Ze verschijnen in de loop van volgende week voor de raadkamer. Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van de onderzoeksrechter.