Zes arrestaties, 400 kilo coke, miljoen euro en vuurwapens

De politie heeft dinsdag en woensdag zes mannen aangehouden in een onderzoek naar grootschalige drugshandel. Bij doorzoekingen van meerdere woningen en bedrijfspanden in Alblasserdam, Rotterdam, Barendrecht en Hapert zijn onder andere ongeveer 400 kilo cocaïne, één miljoen euro aan contanten en meerdere vuurwapens in beslag genomen. De burgemeester van Barendrecht heeft onmiddellijk drie panden waar drugs zijn aangetroffen gesloten.

Pgp-berichten

In het onderzoek genaamd ‘26Zenne’ kwamen de verdachten in beeld na verkregen informatie uit ontsleutelde pgp-berichten. Dinsdag is in Rotterdam een 55-jarige hoofdverdachte uit Mijnsheerenland aangehouden. Woensdag zijn in Alblasserdam, Rotterdam, Barendrecht en Hapert vijf verdachten aangehouden.

Ze worden verdacht van handel en invoer van drugs, handel in vuurwapens en munitie en poging tot uitlokking van moord dan wel wederrechtelijke vrijheidsberoving. Eén van de mannen wordt verdacht van het met zijn computer illegaal binnentreden van computersystemen van logistieke bedrijven voor de invoer van drugs.

Doorzoekingen

Bij de doorzoekingen van zeven woningen en zes bedrijfspanden in Rotterdam, Barendrecht, Alblasserdam, Mijnsheerenland, Heerjansdam en Hapert, zijn naast de drugs, vuurwapens en geld, ook dure horloges, gegevensdragers, cryptotelefoons, computers, handelshoeveelheden wiet en hasj en voertuigen met verborgen ruimtes in beslag genomen.

Alle verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten voorlopig vast. Jan van Belzen, de burgemeester van Barendrecht sloot een bedrijfspand waar onder andere de 400 kilo cocaïne is aangetroffen.